Yaz 2021 başlangıç tarihi: Yaz gündönümü nedir, ne zaman başlıyor, en uzun gün kaç saat sürecek? O bölgede 24 saat gündüz olacak!

En uzun gün, Kuzey Yarım Küre için bugün yaşanacak! Türkiye'de yaklaşık 15 saat sürmesi beklenen bu uzun gün Kuzey Kutup dairesinde 24 saat sürecek. Günlerin kısalmaya başladığı ve yaz mevsimi başlangıcı olan 21 Haziran gündönümü, her özel tarihte olduğu gibi, Google'da Doodle tasarımı oldu. Bu konu hakkında bilgilerini tazelemek isteyenler, "Yaz Gündönümü nedir, ne zaman? ve Türkiye'de en uzun gündüz ne zaman yaşanacak ve kaç saat?" sorularının yanıtını araştırıyor.

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR, NE ZAMAN?

Kuzey Yarım Kürede yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen bu günle ilgili merak konusu olan tüm bilgi ve detaylar şöyle;