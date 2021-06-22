AB, Liderler Zirvesi'nde "Türkiye'deki sığınmacılara destek" konusunu da görüşecek

Spinant, günlük basın toplantısında, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesine değindi.
İki liderin AB-Türkiye ilişkileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, Ticaret ve Gümrük Birliği, Doğu Akdeniz'deki durum, göç konusu ve Afganistan'daki gelişmeleri ele aldığını anımsatan Spinant, telefon görüşmesinin 24-25 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nin öncesinde gerçekleştiğine dikkati çekti.
Spinant, şöyle devam etti:
"Mart ayındaki son toplantı, Komisyon'u Türkiye ile ilişkiler alanında geniş kapsamlı konularda çalışmaya davet etmişti. Başkan (Ursula von der Leyen) elbette Konsey'deki ortaklarıyla Türkiye'ye ilişkin çalışmamızın sonuçları hakkında görüşecek. Bu görüşme elbette göç desteği, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı sığınmacılara destek konusunu da içerecek. Komisyon bu konudaki tedbirler üzerinde çalışmaya devam ediyor ve Başkan da tavrını ve vardığı sonuçları Konsey ile paylaşacak."
RUSYA İLE İLİŞKİLER DE ELE ALINACAK
AB liderleri Brüksel'deki zirve toplantısında Kovid-19, ekonomik iyileşme, göç ve Rusya ile ilişkileri de ele alacak.
lmanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan göç mutabakatının önemli olduğunu ve daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
MERKEL VE VON DER LEYEN'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK!
Başbakan Angela Merkel, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi barındırdığına işaret eden Merkel, "Anlaşma önemli ve daha da geliştirilmeli. Türkiye 3,7 milyon Suriyeli mülteciyi barındırma konusunda muhteşem bir iş yapıyor. Türkiye desteğimizi hak ediyor." dedi.
Alman Şansölye ayrıca AB Zirvesi'nde Gümrük Birliği konusunun da ele alınacağını belirtti.
Merkel, UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'de oynanacak yarı final ve final maçlarının yerini değiştirme konusunun sorulması üzerine de Büyük Britanya'nın varyant bölgesi olması nedeniyle UEFA'nın sorumluluk çerçevesinde karar vereceğini umduğunu ancak yine de tribünlerin çok dolu olmasını doğru bulmadığını belirtti.
Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere hükümetinin bu konudaki gerekli hijyen önlemlerini mutlaka alacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.
AB KOMİSYON BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN
AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen son günlerde Türkiye ile çok sayıda görüşme yaptıklarına işaret ederek "En son dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. AB Zirvesi'nde iklim, gümrük birliği ve göç mutabakatı görüşülecek." dedi.
Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilere değinen von der Leyen, "Burada önemli olan Türkiye'ye destek olmamızdır. Türkiye'de bulunan 3,7 milyon Suriyeli mülteci var. Oradaki insanların bir perspektifi olmalı. Bu bizim için önemli. Bu konuyu Konseyde gündeme getireceğim" ifadelerini kullandı.
Ursula von der Leyen ayrıca yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının kendilerini endişelendirdiğini söyledi.
Delta varyantının baskın bir varyant olduğunu vurgulayan von der Leyen, iyi olan kısmın mRNA teknolojisine dayanan aşılar ile AstraZeneca aşısının bu varyanta karşı da koruma sağlayabilmesi olduğunu ifade etti.