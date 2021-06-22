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Giriş Tarihi: 22.6.2021 14:03 Son Güncelleme: 22.6.2021 14:16

ABD'li teknik heyet Türkiye'ye gelecek

AA
ABD'li teknik heyet Türkiye'ye gelecek

ABD Savunma Bakanlığından teknik heyetin, Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere perşembe günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

'nun Kararlı Destek Misyonu görevini bitireceğini açıklamasının ardından Afganistan'daki durum önem kazandı.

Konu geçen hafta Brüksel'de yapılan 'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı arasında gerçekleşen baş başa görüşmede de ele alındı.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu kapsamda ABD Savunma Bakanlığından teknik heyetin, Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işler halde kalmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere perşembe günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecek heyetin konuyu tüm detaylarıyla ele alması öngörülüyor.

Türkiye, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi görevini 6 senedir sürdürüyor.

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ABD'li teknik heyet Türkiye'ye gelecek
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