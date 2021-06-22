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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Bakan Atmar: Anahtar ülke Türkiye

BETÜL USTA BETÜL USTA
Afgan Bakan Atmar: Anahtar ülke Türkiye
Türkiye, küresel ve bölgesel ölçekte barış, istikrar ve refahın sağlanması noktasında kilit rol oynuyor. İnsani ve girişimci dış politikasıyla dünya barışında marka olan Türkiye, 'da barışın sağlanması noktasında da büyük rol üstleniyor. Diplomasinin kalbinin attığı (ADF) kapsamında Türkiye'ye gelen Afganistan Dışişleri Bakanı , SABAH'a açıklamalarda bulundu. Atmar, bu süreçte Türkiye ile çalışmakta kararlı olduklarının altını çizerek, "'nın Türkiye tarafından işletilmesi Afganistan'da diplomatik ağların varlığının devamı ve Afganistan halkına uluslararası destek için de önemli" ifadelerini kullandı. Atmar, "Türkiye bizim en güvendiğimiz kardeşimiz olarak görülüyor. halkı Türkiye'yi her zaman memnuniyetle karşılayacaktır" şeklinde konuştu.

DIŞ DÜNYAYA AÇILAN KAPI
Türkiye'nin Kabil Havalimanı'na ilişkin teklifine tam destek verdiklerini bildiren Atmar, 'nın havalimanı için kabiliyet ve imkanlarını sürdürme isteğinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kabil Havalimanı ülkenin dağlık yapısı, deniz ulaşımının olmaması ve karayollarındaki güvenlik sıkıntısı nedeniyle Afganistan'ı dış dünyaya bağlayan merkez olarak görülüyor. Bu nedenle havalimanının güvenliği ülke için hayati role sahip. Halen havalimanı güvenliğini sağlayan Türkiye'nin Afganistan'daki uluslararası güç kapsamında yaklaşık 500 askeri bulunuyor.

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Afgan Bakan Atmar: Anahtar ülke Türkiye
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