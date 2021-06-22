Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avustralya'da fare istilası: Cezaevini tahliye edecekler
Giriş Tarihi: 22.6.2021 11:27 Son Güncelleme: 22.6.2021 11:33

'da istilası: Cezaevini tahliye edecekler

AA
Avustralya'da fare istilası: Cezaevini tahliye edecekler

bu kez de istilası ile karşı karşıya kaldı. Ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde nedeniyle bir cezaevinin geçici olarak boşaltılacağı bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Wellington Cezaevi yetkilisi Peter Severin, yaklaşık 420 mahkum ve çalışanların başka bir cezaevine nakledileceğini açıkladı. Severin, mahkumlar ve çalışanların sağlığının birinci öncelik olduğunu vurgulayarak cezaevinden farelerin temizliğinin yapılabilmesi için bu adımın atılması gerektiğini söyledi.

GÜVENLİK SORUNU

Farelerin, cezaevindeki kabloları ve tavan panellerini kemirerek güvenlik sorunu meydana getirdiği kaydediliyor.

'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler, aylardır hayatı olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, istilasının son dönemde meydana gelen aşırı yağmurların bir sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Fare istilasının tarlara uzanması sonucu 10 binlerce dolarlık maddi kaybın yaşandığı kaydediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avustralya'da fare istilası: Cezaevini tahliye edecekler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA