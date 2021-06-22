Avustralya'da fare istilası: Cezaevini tahliye edecekler

Ülke basınındaki habere göre, Wellington Cezaevi yetkilisi Peter Severin, yaklaşık 420 mahkum ve çalışanların başka bir cezaevine nakledileceğini açıkladı. Severin, mahkumlar ve çalışanların sağlığının birinci öncelik olduğunu vurgulayarak cezaevinden farelerin temizliğinin yapılabilmesi için bu adımın atılması gerektiğini söyledi.