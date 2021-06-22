Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması: İlişkiler yeni boyuta taşındı

TÜM DÜNYA İKİ ÜLKENİN DOSTLUK VE KARDEŞLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖRDÜ

Azerbaycan ve Türkiye'nin, 20. yüzyılın başlarında Çanakkale Zaferi kazanıldığında, Bakü, Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarıldığında birlikte olduğunu hatırlatan Gafarova, 2020'de Karabağ işgalden kurtarıldığında tüm dünyanın iki ülkenin dostluk ve kardeşliğini bir kez daha gördüğünü kaydetti.

Gafarova, savaşın ilk saatlerinden sonuna kadar Erdoğan ve Türk halkı tarafından Azerbaycan'a siyasi ve manevi destek verildiğinin altını çizerek "Bu destek, Azerbaycan'ın haklı davasında yalnız olmadığını, Türkiye ve liderinin her yerde ve her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu herkese gösterdi." dedi.