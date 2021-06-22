Bir ülkede daha maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Kovid-19 ile mücadele koordinasyon toplantısına başkanlık eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, hükümet olarak aldıkları karara göre bugünden itibaren ülke genelinde açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Hükümet binasındaki toplantıda konuşan Garibaşvili, vatandaşların bugünden itibaren sadece kapalı alanlar ve toplu taşıma araçlarında maske takması gerektiğini belirterek ayrıca 1 Temmuz'dan itibaren gece sokağa çıkma yasağının da kaldırılmasına karar verdiklerini ifade etti.

Garibaşvili, iki hafta sonra 1 milyon doz Kovid-19 aşısının ülkeye getirileceği ve aşılama sürecinin daha hızlandırılacağını da duyurdu.

SON 24 SAATTE 914 VAKA TESPİT EDİLDİ

Ülkede son 24 saat içinde 914 vaka kaydedilirken virüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar 360 bin 55 kişide virüs tespit edilen Gürcistan'da, Kovid-19'dan 5 bin 199 kişi hayatını kaybetti.