Çin’de tartışmalı Vuhan laboratuvarına flaş adaylık! Koronavirüsün kaynağı olarak gösteriliyordu...

Dünya çapında etkilerinin halen devam ettiği koronavirüs salgını, çıkışındaki belirsizlikler nedeniyle konuşulmaya devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde çıkarak dünyaya yayıldığı düşünülen, doğal mı yoksa laboratuvar ortamında mı üretildiğine ilişkin tartışmaların devam ettiği koronavirüs için en kuvvetli iddialardan biri, şüphesiz virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü ile yakından ilişkili olduğu.