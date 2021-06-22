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Giriş Tarihi: 22.6.2021 12:44 Son Güncelleme: 22.6.2021 12:58

’de tartışmalı laboratuvarına flaş adaylık! Koronavirüsün kaynağı olarak gösteriliyordu...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Çin’de tartışmalı Vuhan laboratuvarına flaş adaylık! Koronavirüsün kaynağı olarak gösteriliyordu...

Son iki senedir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının çıkış nedeni, hala belirsizliğini koruyor. Virüsün ’in kentindeki laboratuvarda geliştirildiği ve buradan sızdığı iddialarıyla birlikte tüm dünya tarafından adının duyulduğu , Çin hükümeti tarafından oldukça prestijli bir ödül olan ‘Çin’in en iyi bilim ödülü’ne aday gösterildi. Koronavirüs tartışmalarının odağındaki laboratuvarın, bilim ödülüne aday gösterilmesi ise oldukça tepki çekti.

Dünya çapında etkilerinin halen devam ettiği koronavirüs salgını, çıkışındaki belirsizlikler nedeniyle konuşulmaya devam ediyor. 'in kentinde çıkarak dünyaya yayıldığı düşünülen, doğal mı yoksa laboratuvar ortamında mı üretildiğine ilişkin tartışmaların devam ettiği koronavirüs için en kuvvetli iddialardan biri, şüphesiz virüsün ile yakından ilişkili olduğu.

DÜNYANIN GÖZÜ VUHAN'DA

Salgının başından bu yana tüm okların üzerine yöneldiği Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi tarafından incelenmiş, ancak net bir sonuç elde edilememişti. Bununla birlikte araştırmacılar tarafından ortaya sürülen birçok haberde, Vuhan laboratuvarına dair ciddi iddialar ortaya atılmıştı.

ve araştırmacıların bağımsız raporlarında, virüsün genetik yapısının laboratuvar koşullarında oluşturulmuş olduğu iddiası yer almış, bu oluşumda ise Vuhanlı bilim insanlarının imzası olduğu, tartışılmaz biçimde yer almıştı.

Tüm raporların odak noktası olan Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün direktörü , muhabirine verdiği röportajda iddiaları kesin bir biçimde reddetmiş, küresel pandemi felaketinden laboratuvarın sorumlu olmadığını savunarak, "Kanıtı olmayan bir şeye ben nasıl kanıt göstereyim." ifadesini kullanmıştı.

Laboratuvarın, salgının odağında yer alması, dünya genelinde negatif algıları beraberinde getirmişken Çin, tepki çeken bir adaylık açıklaması geldi.

PANDEMİYLE SAVAŞTA "BAŞARI" ÖDÜLÜ

İngiliz gazetesinde yer alan habere göre, Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarı, tarafından 2021 Üstün Bilim ve Teknoloji Başarı Ödülü'ne aday gösterildi. Ülkenin en prestijli ödüllerinden biri olan Üstün Bilim ve Teknoloji Başarı Ödülü'ne olan adaylığına, enstitünün pandemi sırasındaki çalışmaları nedeniyle alındığı bilgisinin altı çizildi.

Adaylık ilanında, laboratuvarın tartışmalı direktörü Zhengli'den de övgüyle bahsedildi.

Çin Bilimler Akademisi tarafından yayınlanan açıklamada, "Araştırma grubu toplu olarak -19'a ilişkin en kapsamlı ve sistematik tanımlama araştırmasını tamamladı ve projenin sonuçları önemli bir temel attı. Kovid-19 virüsünün kökeni, epidemiyolojisi ve patojenik mekanizmasının yanı sıra ilaç ve aşıların araştırılması ve geliştirilmesi üzerine takip araştırması , laboratuvar tarafından kapsamlı bir şekilde yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

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Çin’de tartışmalı Vuhan laboratuvarına flaş adaylık! Koronavirüsün kaynağı olarak gösteriliyordu...
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