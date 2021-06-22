Çin’de tartışmalı Vuhan laboratuvarına flaş adaylık! Koronavirüsün kaynağı olarak gösteriliyordu...

Dünya çapında etkilerinin halen devam ettiği koronavirüs salgını, çıkışındaki belirsizlikler nedeniyle konuşulmaya devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde çıkarak dünyaya yayıldığı düşünülen, doğal mı yoksa laboratuvar ortamında mı üretildiğine ilişkin tartışmaların devam ettiği koronavirüs için en kuvvetli iddialardan biri, şüphesiz virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü ile yakından ilişkili olduğu.
DÜNYANIN GÖZÜ VUHAN'DA
Salgının başından bu yana tüm okların üzerine yöneldiği Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi tarafından incelenmiş, ancak net bir sonuç elde edilememişti. Bununla birlikte araştırmacılar tarafından ortaya sürülen birçok haberde, Vuhan laboratuvarına dair ciddi iddialar ortaya atılmıştı.
Tüm raporların odak noktası olan Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün direktörü Shi Zhengli, New York Times muhabirine verdiği röportajda iddiaları kesin bir biçimde reddetmiş, küresel pandemi felaketinden laboratuvarın sorumlu olmadığını savunarak, "Kanıtı olmayan bir şeye ben nasıl kanıt göstereyim." ifadesini kullanmıştı.
Laboratuvarın, salgının odağında yer alması, dünya genelinde negatif algıları beraberinde getirmişken Çin, tepki çeken bir adaylık açıklaması geldi.
PANDEMİYLE SAVAŞTA "BAŞARI" ÖDÜLÜ
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarı, Çin Bilimler Akademisi tarafından 2021 Üstün Bilim ve Teknoloji Başarı Ödülü'ne aday gösterildi. Ülkenin en prestijli ödüllerinden biri olan Üstün Bilim ve Teknoloji Başarı Ödülü'ne olan adaylığına, enstitünün pandemi sırasındaki çalışmaları nedeniyle alındığı bilgisinin altı çizildi.
Adaylık ilanında, laboratuvarın tartışmalı direktörü Zhengli'den de övgüyle bahsedildi.
Çin Bilimler Akademisi tarafından yayınlanan açıklamada, "Araştırma grubu toplu olarak Kovid-19'a ilişkin en kapsamlı ve sistematik tanımlama araştırmasını tamamladı ve projenin sonuçları önemli bir temel attı. Kovid-19 virüsünün kökeni, epidemiyolojisi ve patojenik mekanizmasının yanı sıra ilaç ve aşıların araştırılması ve geliştirilmesi üzerine takip araştırması , laboratuvar tarafından kapsamlı bir şekilde yapıldı." ifadeleri kullanıldı.Covid-19 laboratuvardan mı sızdı? Vuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü açıkladı... Koronavirüs salgınında sızıntı iddiaları güçleniyor! Gizli rapor ortaya çıktı