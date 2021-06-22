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Giriş Tarihi: 22.6.2021

: Göç mutabakatı güncellensin

Heiko Maas: Göç mutabakatı güncellensin
Almanya Dışişleri Bakanı , (AB) ile arasındaki göç mutabakatının güncellenmesini talep etti. Welt gazetesine açıklamalarda bulunan Bakan Maas, "Türk hükümetiyle olan tüm zorluklara rağmen bu ülkenin, önemsiz görülmeyecek göç yükünü bizim için üstlendiğini kabul etmek gerekir" dedi. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyelinin ve bölgedeki başka ülkelerden gelen mültecilerin yaşadığına işaret eden Maas, "AB'de bizim, Türkiye ile olan göç mutabakatının daha da geliştirilmesine ve güncellenmesine büyük ilgi duyduğumuza inanıyorum" diye konuştu. Maas, yeni bir mutabakatın yapılması durumunda AB'nin Türkiye'ye maddi destek vermesine ilişkin bir soruya "Herhangi bir rakam ortaya atmak istemiyorum ancak bunun parasız olmayacağı tamamen nettir" değerlendirmesinde bulundu.
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Heiko Maas: Göç mutabakatı güncellensin
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