İdlib’de rejim katliamı 7 ölü 14 yaralı

Suriye
'de Beşar Esad
rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki köylere düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti. Esad güçleri, İdlib'in Bara
ve İhsim köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırdı. Saldırıda Bara'da 2, İhsim'de 5 sivil yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Öte yandan Esad rejim güçleri, sabahın erken saatlerinde İdlib'in İhsim, Meşşun, Mastuma, Sfohin, Filyfil, Kensafra ve Belyun köylerine topçu saldırısı düzenledi. İdlib'de son olarak Türkiye
ve Rusya
arasında 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova
'da varılan mutabakatta ateşkes sağlanmıştı.