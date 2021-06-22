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Giriş Tarihi: 22.6.2021

’de rejim katliamı 7 ölü 14 yaralı

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
İdlib’de rejim katliamı 7 ölü 14 yaralı
'de rejimi ve İran destekli terörist grupların, Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki köylere düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti. Esad güçleri, İdlib'in ve İhsim köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırdı. Saldırıda Bara'da 2, İhsim'de 5 sivil yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Öte yandan Esad rejim güçleri, sabahın erken saatlerinde İdlib'in İhsim, Meşşun, Mastuma, Sfohin, Filyfil, Kensafra ve Belyun köylerine topçu saldırısı düzenledi. İdlib'de son olarak ve arasında 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti 'da varılan mutabakatta ateşkes sağlanmıştı.
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İdlib’de rejim katliamı 7 ölü 14 yaralı
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