İspanya’da Katalan siyasetçilere kısmi af kararı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı referandum ve bağımsızlık yanlısı girişimler nedeniyle 1328 gündür tutuklu bulunan 9 Katalan siyasetçi için kısmi af kararı aldı. Bakanlar Kurulunda oy birliği ile kabul edilen af kararının ardından gazetecilerden soru almadan bir açıklama yapan Başbakan Pedro Sanchez, "Affedilenlerin fikirlerini değiştirmelerini beklemiyoruz. Zaten bu kişiler hiçbir zaman fikirlerinden dolayı hüküm giymediler." dedi.

"YENİ BİR SAYFA" VURGUSU

Sanchez, söz konusu affın "kısmi" olduğunu, hapis cezalarının tamamen kaldırılmasına rağmen kamu görevinden men cezalarının yürürlükte kalacağını ve bu kişilerin 3 ila 6 yılda ağır suç işlemeleri halinde affın iptal edileceğini belirtti.

Yüksek Mahkemenin Katalan siyasetçiler hakkında 2019 yılında verdiği hükmün hükümet tarafından sorgulanmadığının altını çizen Sanchez, kamuoyunun yararına olduğuna inandıkları ve bölünmeyi, karşıtlığı bir tarafa bırakıp yeni bir sayfa açmanın gerekli olduğunu düşündükleri için bu af kararını aldıklarını söyledi.