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Giriş Tarihi: 22.6.2021 09:40 Son Güncelleme: 22.6.2021 09:42

’da kokteyl aşı tartışması devam ediyor

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İtalya’da kokteyl aşı tartışması devam ediyor

Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşı uygulamaları genelinde hız kazanırken, uygulama sonrası neden olduğu kan pıhtısı sebebiyle ölümlere neden olan tartışmalı aşısına karşı birçok ülke, önlem almaya devam ediyor. Son olarak hükümeti, ilk dozda AstraZeneca yaptıran ancak ikinci dozda risk almak istemeyen 60 yaş altı kişilere, kokteyl aşı seçeneğine onay verdi.

genelinde başlatılan koronavirüs aşı uygulamaları hız kazanırken, 'da hükümet, tartışmalı bir karara imza attı.

Uygulamanın ardından vücutta yarattığı kan pıhtısı nedeniyle ölümlerin yaşandığı aşısına dair verilen yeni karara göre hükümeti, ilk koronavirüs dozunda AstraZeneca yaptırmış kişilere, aşının riskinden dolayı ikinci dozda veya Pfizer olma seçeneği sunan öneriye onay verdi.

60 YAŞ ALTINA ASTRAZENECA YASAĞI

İtalyan Bilimsel Teknik Komite'nin tavsiyesi doğrultusunda 11 Haziran'dan itibaren AstraZeneca aşısı yalnızca 60 yaşın üzerindeki kişilere uygulanmaya başlamışken, 60 yaş altındaki kişilere Pfize veya Moderna aşısı yapıldı.

İkinci dozda farklı aşı uygulamasının ardından hükümet, oldukça tartışılan bir karara daha imza attı. Son haftalarda yapılan klinik araştırmalar sonucunda , aşıların karıştırılmasına onay verdi.

KOKTEYL AŞI TARTIŞMA YARATTI

Ancak farklı aşıların karıştırılması kararı, ülke çapında tartışmaları da beraberinde getirdi. Karıştırılan aşıların olası yan etkilerine dair bilinmezlik sürerken, uygulamanın riskinden endişe edenlerin randevularına gitmediği öğrenildi.

Aşı karıştırma (kokteyl aşı) kararına birçok siyasi isimden de tepki geldi. Koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı Lig Partisi lideri , "Aşıları karıştırmak kokteyl karıştırmaya benzemez" sözleriyle uygulamanın karşısında olduğunu belirtti. Campania Bölge Başkanı , aşı kokteyli kararına tepki göstererek bölgesinde aşıları karıştırmayacaklarını söyledi.

ASKIYA ALINDI

Bu endişeler ve tartışmalar üzerine hükümet, 60 yaş altındakilere zorunlu kılınan aşı karıştırma uygulamasını esnetme kararı aldı. Başbakan geçen Cuma günü, aşıları karıştırmak istemeyenlerin doktor tavsiyesi almak kaydıyla ikinci dozu da AstraZeneca yaptırmasına izin verileceğini açıkladı.

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İtalya’da kokteyl aşı tartışması devam ediyor
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