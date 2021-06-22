İtalya’da kokteyl aşı tartışması devam ediyor

KOKTEYL AŞI TARTIŞMA YARATTI

Ancak farklı aşıların karıştırılması kararı, ülke çapında tartışmaları da beraberinde getirdi. Karıştırılan aşıların olası yan etkilerine dair bilinmezlik sürerken, uygulamanın riskinden endişe edenlerin randevularına gitmediği öğrenildi.

Aşı karıştırma (kokteyl aşı) kararına birçok siyasi isimden de tepki geldi. Koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, "Aşıları karıştırmak kokteyl karıştırmaya benzemez" sözleriyle uygulamanın karşısında olduğunu belirtti. Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca, aşı kokteyli kararına tepki göstererek Napoli bölgesinde aşıları karıştırmayacaklarını söyledi.