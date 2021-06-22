İtalya’da kokteyl aşı tartışması devam ediyor

Dünya genelinde başlatılan koronavirüs aşı uygulamaları hız kazanırken, İtalya'da hükümet, tartışmalı bir karara imza attı.
Uygulamanın ardından vücutta yarattığı kan pıhtısı nedeniyle ölümlerin yaşandığı AstraZeneca aşısına dair verilen yeni karara göre İtalyan hükümeti, ilk koronavirüs dozunda AstraZeneca yaptırmış kişilere, aşının riskinden dolayı ikinci dozda Moderna veya Pfizer olma seçeneği sunan öneriye onay verdi.
60 YAŞ ALTINA ASTRAZENECA YASAĞI
İtalyan Bilimsel Teknik Komite'nin tavsiyesi doğrultusunda 11 Haziran'dan itibaren AstraZeneca aşısı yalnızca 60 yaşın üzerindeki kişilere uygulanmaya başlamışken, 60 yaş altındaki kişilere Pfize veya Moderna aşısı yapıldı.
İkinci dozda farklı aşı uygulamasının ardından hükümet, oldukça tartışılan bir karara daha imza attı. Son haftalarda yapılan klinik araştırmalar sonucunda İtalya İlaç Ajansı, aşıların karıştırılmasına onay verdi.
KOKTEYL AŞI TARTIŞMA YARATTI
Ancak farklı aşıların karıştırılması kararı, ülke çapında tartışmaları da beraberinde getirdi. Karıştırılan aşıların olası yan etkilerine dair bilinmezlik sürerken, uygulamanın riskinden endişe edenlerin randevularına gitmediği öğrenildi.
Aşı karıştırma (kokteyl aşı) kararına birçok siyasi isimden de tepki geldi. Koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, "Aşıları karıştırmak kokteyl karıştırmaya benzemez" sözleriyle uygulamanın karşısında olduğunu belirtti. Campania Bölge Başkanı Vincenzo De Luca, aşı kokteyli kararına tepki göstererek Napoli bölgesinde aşıları karıştırmayacaklarını söyledi.
ASKIYA ALINDI
Bu endişeler ve tartışmalar üzerine hükümet, 60 yaş altındakilere zorunlu kılınan aşı karıştırma uygulamasını esnetme kararı aldı. Başbakan Mario Draghi geçen Cuma günü, aşıları karıştırmak istemeyenlerin doktor tavsiyesi almak kaydıyla ikinci dozu da AstraZeneca yaptırmasına izin verileceğini açıkladı.