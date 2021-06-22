Kremlin'den dikkat çeken koronavirüs aşısı açıklaması: Aşı olmayanlar dezavantajlı durumda...

Rusya'daki insan hakları ombudsmanı Tatyana Moskalkova'nın aşılanmayan kişilerin ayrımcılığa maruz bırakılması kapsamında kimsenin kısıtlanamayacağını ifade etmesine de yanıt veren Peskov, "Bu açıklamayı gördük. Mevcut korona virüs durumu için güçlü bir eylem gerekiyor" dedi. Peskov, "Virüsün davranışı o kadar olağandışı ki öyle ya da böyle aşı olmayanlar, antikorları olmayanlar, bağışıklığı olmayanlar, bağışıklığı olanlara göre daha çok dezavantajlı durumda" ifadelerini kullandı.