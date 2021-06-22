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Giriş Tarihi: 22.6.2021 15:29 Son Güncelleme: 22.6.2021 15:31

'den dikkat çeken açıklaması: Aşı olmayanlar dezavantajlı durumda...

İHA
Kremlin'den dikkat çeken koronavirüs aşısı açıklaması: Aşı olmayanlar dezavantajlı durumda...

Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesinde hala aşılanmamış olan ve bağışıklığı olmayan kişilerin birçok alanda ayrımcılığa maruz kalacağını ifade etti. Bağışıklığı olmayan ve aşılanmayan kişiler her alanda çalışamayacak. Çünkü bu kişiler başkaları için tehdit oluşturuyor" dedi.

Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesinde hala aşılanmayan ve bağışıklığı olmayan kişilerin her iş yerinde çalışamayacağını ve birçok alanda ayrımcılığa maruz kalacağını ifade etti.

AYRIMCILIĞA MARUZ KALACAK

'da korona virüsün farklı mutasyonlarının görülmesi ve vaka sayılarının artışa geçmesi artması yeni dalga endişesini beraberinde getirirken, aşılama programı da devam diyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan aşılamaya yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. Aşı olmayanların birçok alanda ayrımcılığa maruz kalacağını belirten Peskov, "Gerçek şu ki aşılanmayanlar ayrımcılığa maruz kalacak. Bağışıklığı olmayan ve aşılanmayan kişiler her alanda çalışamayacak. Çünkü bu kişiler başkaları için tehdit oluşturuyor" dedi.

Rusya'daki insan hakları ombudsmanı Tatyana Moskalkova'nın aşılanmayan kişilerin ayrımcılığa maruz bırakılması kapsamında kimsenin kısıtlanamayacağını ifade etmesine de yanıt veren Peskov, "Bu açıklamayı gördük. Mevcut durumu için güçlü bir eylem gerekiyor" dedi. Peskov, "Virüsün davranışı o kadar olağandışı ki öyle ya da böyle aşı olmayanlar, antikorları olmayanlar, bağışıklığı olmayanlar, bağışıklığı olanlara göre daha çok dezavantajlı durumda" ifadelerini kullandı.

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Kremlin'den dikkat çeken koronavirüs aşısı açıklaması: Aşı olmayanlar dezavantajlı durumda...
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