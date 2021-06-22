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Giriş Tarihi: 22.6.2021 10:52 Son Güncelleme: 22.6.2021 11:09

lideri 'un kız kardeşinden ABD'ye sert çıkış: Bir Kore atasözü der ki...

AA
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşinden ABD'ye sert çıkış: Bir Kore atasözü der ki...

lideri 'un kardeşi , ABD'nin müzakere teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kim Yo Jong, ABD'nin beklentilerinin boşa çıkacağını ifade ederken "Bir Kore atasözü der ki; 'bir rüyada en önemli şey onu görmek değil yorumlamaktır'. Görünüşe göre, ABD, durumu kendisini teselli edecek şekilde yorumluyor." ifadesini kullandı.

lideri 'un kız kardeşi , ABD'nin, müzakere tekliflerine yakında Kuzey tarafından olumlu cevap almayı umduğu söylemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kim Yo Jong açıklamalarında; ABD'nin hayal kırıklığına uğrayacağını ifade etti.

Açıklamada, Yo Jong, ABD tarafının, Kuzey Kore'nin kendileri ile diyalog için sinyal verdiği ve müzakerelerin tahmin edilenden daha erken gerçekleşebileceğine dair kanısının yanlış olduğunu kaydetti.

"BİR KORE ATASÖZÜ DER Kİ..."

ABD'nin beklentilerinin boşa çıkacağına işaret eden Yo Jong, "Bir Kore atasözü der ki; 'bir rüyada en önemli şey onu görmek değil yorumlamaktır'. Görünüşe göre, ABD, durumu kendisini teselli edecek şekilde yorumluyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen hafta, ABD tarafıyla "hem diyalog hem de karşılaşmaya" hazır olunması çağrısında bulunmuştu.

"İLGİNÇ SİNYAL"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ise Jong-un'un ifadelerini ABD ile müzakereler açısından "ilginç sinyal" olarak değerlendirmişti.

Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim da Pyongyang yönetiminin nükleer programı ve durdurulan görüşmeler hakkında Güney Koreli ve Japon yetkililerle görüşmesinin ardından ABD'nin müzakere tekliflerine yakında Kuzey tarafından olumlu bir cevap almayı umduğunu söylemişti.

ABD İLE KUZEY KORE ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELER

Eski ABD Başkanı ile Kuzey Kore lideri Kim, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, 'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve, beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşinden ABD'ye sert çıkış: Bir Kore atasözü der ki...
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