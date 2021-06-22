Sandıktan yine Paşinyan çıktı

Ermenistan'ın
işgali altındaki Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğradığı için tepkiler karşısında istifa etmek zorunda kalan Nikol Paşinyan
, erken parlamento seçimini kazandı. Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 53,92'sini alarak birinci oldu. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan
'ın liderliğindeki "Ermenistan İttifakı
" ise oyların yüzde 21,1'ini alarak ikinci oldu. Ermenistan Seçim Komisyonu Başkanı Tigran Mukuçyan
, Paşinyan'ın hükümeti tek başına kurabileceğini söyledi. Paşinyan 3 yıl arayla hükümeti ikinci kez kuracak.