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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Sandıktan yine Paşinyan çıktı

Sandıktan yine Paşinyan çıktı
Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğradığı için tepkiler karşısında istifa etmek zorunda kalan , erken parlamento seçimini kazandı. Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 53,92'sini alarak birinci oldu. Eski Cumhurbaşkanı 'ın liderliğindeki "" ise oyların yüzde 21,1'ini alarak ikinci oldu. Ermenistan Seçim Komisyonu Başkanı , Paşinyan'ın hükümeti tek başına kurabileceğini söyledi. Paşinyan 3 yıl arayla hükümeti ikinci kez kuracak.
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Sandıktan yine Paşinyan çıktı
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