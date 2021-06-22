Silahlı saldırı ülkeyi sarsmıştı… Meksika Devlet Başkanı’ndan cinayetleri aydınlatma sözü

"BU SUÇLARA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Devlet Başkanı Lopez Obrador cinayetlerin aydınlatılacağı sözünü verirken Reynosa Başsavcılığı yaptığı açıklamada, saldırıların bölgede faaliyet gösteren suç örgütlerinin kendi aralarındaki bir ihtilafın sonucu olduğunu kaydetti.

Tamaulipas Eyalet Valisi Francisco Garcia Cabeza de Vaca da hayatını kaybedenlerin masum siviller olduğunu vurgulayarak, "Suç örgütlerine açık ve güçlü bir mesaj verilmeli. Bu tür suçlara müsamaha gösterilmeyecek." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Texas eyaletiyle sınır komşusu olan Tamaulipas, sık sık uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarına sahne oluyor. Ulusal Muhafız güçleri ve polis ekiplerinin bölgeye konuşlandırılmasının ardından saldırıların artışa geçtiği kaydediliyor.

BİR AYDA 2 BİN 963 CİNAYET

Güvenlik ve Vatandaşı Koruma Bakanlığının hazırladığı raporda, ülkede mayıs ayında 2 bin 963 cinayet işlendiği ifade edilerek cinayet sayısının bir önceki aya göre yüzde 3,57 arttığı belirtildi.