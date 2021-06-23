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Giriş Tarihi: 23.6.2021 10:40 Son Güncelleme: 23.6.2021 10:47

onayladı: 'a doğrudan kredi, F-35 teslimatı

AA
ABD Senatosu onayladı: Yunanistan'a doğrudan kredi, F-35 teslimatı

Dış İlişkiler Komitesi, 'a askeri malzeme ve eğitim yardımı desteğini ön gören yasa tasarısını onayladı. Tüm senatörlerin onayını alan tasarıda Yunanistan'a silah alımı için doğrudan kredi vermesine de imkan tanınırken F-35 uçaklarının teslimatı için de yetki veriliyor.

Dış İlişkiler Komitesi , Komite Başkanı Demokrat Bob Menendez ve Komite Üyesi Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından 9 Haziran'da sunulan ve "ABD- Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Kanunu" başlıklı yasa tasarısını oyladı. Söz konusu tasarı, komitedeki tüm senatörlerin onayını alarak, oylanması için Senato Genel Kuruluna gönderildi.

Senatonun da onayını alması durumunda tasarı, önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun ardından da ABD Başkanı 'ın onayına sunulacak.

TASARIDA NE VAR?

Yunanistan ordusunun modernleşme sürecine ve Rusya yapımı ekipmanlardan uzaklaşan geçiş sürecine yönelik yardım yer alıyor. Aynı zamanda 2022-2026 mali yıllarında Yunanistan'a yıllık 1,8 milyon dolar değerinde uluslararası askeri eğitim desteği sağlanması ön görülüyor.

DOĞRUDAN KREDİ

ABD'nin, Yunanistan'a silah alımı için doğrudan kredi vermesine de imkan tanıyan tasarıda, Yunanistan'ın sipariş verdiği F-35 uçaklarının teslimatı için de yetki veriliyor.

Aynı zamanda tasarıda, , , Yunanistan ve ABD arasında bir parlamentolar arası grup kurulması da söz konusu.

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ABD Senatosu onayladı: Yunanistan'a doğrudan kredi, F-35 teslimatı
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