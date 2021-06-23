ABD Senatosu onayladı: Yunanistan'a doğrudan kredi, F-35 teslimatı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi , Komite Başkanı Demokrat Bob Menendez ve Komite Üyesi Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından 9 Haziran'da sunulan ve "ABD- Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Kanunu" başlıklı yasa tasarısını oyladı. Söz konusu tasarı, komitedeki tüm senatörlerin onayını alarak, oylanması için Senato Genel Kuruluna gönderildi.