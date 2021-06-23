ABD’li uzmandan korkutan Delta varyantı açıklaması! ‘En büyük tehdit haline geldi’

Koronavirüs salgınında ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Delta varyantı, büyük tehdit yaratmaya devam ediyor.

Yayılma hızının yüksek oluşu nedeniyle Hindistan'ın ardından önce İngiltere'de, oradan ise dünya genelinde birçok ülkeye yayılan Delta varyantı 80'i aşkın ülkede tespit edildi. Uzmanlar tarafından Delta varyantının yüzde 40 oranında daha fazla bulaşıcı olmasının açıklanmasıyla endişe artarken varyant, Türkiye'de de görüldü.