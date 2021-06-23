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Giriş Tarihi: 23.6.2021 09:48 Son Güncelleme: 23.6.2021 10:06

’li uzmandan korkutan açıklaması! ‘En büyük tehdit haline geldi’

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’li uzmandan korkutan Delta varyantı açıklaması! ‘En büyük tehdit haline geldi’

salgınında ilk olarak ’da görülen ve başta olmak üzere tüm dünyada hızla yayılan , küresel bir panik meselesi halini aldı. Dünyada 80’den fazla ülkede görülen, ’de de rastlanılan Delta varyantına ilişkin açıklamalarda bulunan gelen Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. , varyanta karşı uyarıda bulundu.

salgınında ilk olarak 'da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan , büyük tehdit yaratmaya devam ediyor.

Yayılma hızının yüksek oluşu nedeniyle Hindistan'ın ardından önce 'de, oradan ise dünya genelinde birçok ülkeye yayılan Delta varyantı 80'i aşkın ülkede tespit edildi. Uzmanlar tarafından Delta varyantının yüzde 40 oranında daha fazla bulaşıcı olmasının açıklanmasıyla endişe artarken varyant, 'de de görüldü.

YÜZDE 40 DAHA BULAŞICI

Küresel bir tehdit haline gelen Delta varyantı, 'de de alarma neden oldu. Salgının başından bu yana yaptığı açıklamalarla dünya gündeminin yakından takip ettiği bir isim haline gelen ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. , Delta varyantı ile ilgili korkutan açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK TEHDİT HALİNE GELDİ"

Fauci, Delta varyantının küresel ölçekte en büyük tehdit haline geldiğini söyledi. 'da gerçekleşen basın konuşmasında kritik açıklamalarda bulunan Fauci, Hindistan'dan dünyaya yayılan Delta varyantının yüksek bulaşıcılık oranına vurgu yaparak hastalığa yakalananların bu süreci çok daha ağır yaşadığını söyledi.

Giderek yaygınlaşan Delta varyantının küresel ölçekte baskın hale geldiğini açıklayan Fauci, ABD'de son iki hafta içinde vakaların iki katına çıktığını söyledi. Ülkede görülen koronavirüs vakalarının yüzde 20'den fazlasının Delta varyantından kaynaklandığını belirten Fauci, kullanımda olan koronavirüs aşılarına ilişkin ise umut verici konuştu.

"Tüm imkan elimizde, o zaman bunu kullanalım ve salgını yenelim" açıklamasıyla aşı uygulamalarının önemine dikkat çeken Fauci, tüm ABD'lileri aşı olmaya çağırdı.

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ABD’li uzmandan korkutan Delta varyantı açıklaması! ‘En büyük tehdit haline geldi’
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