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Giriş Tarihi: 23.6.2021 12:29 Son Güncelleme: 23.6.2021 12:48

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'da üst üste kritik görüşmeler

AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'da üst üste kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı , konulu İkinci Berlin Konferansına katılmak üzere geldiği 'da, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüştü.

konulu ikinci için 'da bulunan Çavuşoğlu, üst üste kritik görüşmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Alman mevkidaşı Heiko Maas ile art arda görüşmeler gerçekleştirdi.

MAAS İLE GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLAMA

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Libya, göç ve gümrük birliği bağlamında AB ilişkilerimiz ile turizm konularını ele aldık." ifadelerini kullandı.

LİBYA BAŞKANLIK OFİSİNDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı , Libya konulu İkinci Berlin Konferansına katılmak üzere geldiği Almanya'da, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile temaslarda bulundu.

Libya Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe ve Çavuşoğlu, Berlin Konferansında ortaya konacak siyasi pozisyonların koordinesini ele aldı.

İKİNCİ BERLİN KONFERANSI BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Libya'daki siyasi süreç ve 24 Aralık seçimlerinin ele alınacağı İkinci Berlin Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya himayesinde, Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla bugün toplanacak.

Libya krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla ilk olarak 19 Ocak 2020'de düzenlenen konferansın ikincisine, Libya'dan Başbakan Abdulhamid Dibeybe, BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve Libya ile ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'da üst üste kritik görüşmeler
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