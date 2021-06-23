Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bilim insanları açıkladı! İnsanlar üzerindeki etkisi böyle bulunacak!
Giriş Tarihi: 23.6.2021 09:22

Bilim insanları açıkladı! İnsanlar üzerindeki etkisi böyle bulunacak!

AA
Bilim insanları açıkladı! İnsanlar üzerindeki etkisi böyle bulunacak!

Uzay çalışmaları son hızıyla sürüyor. 'a, 'a insanlı uçuşlar yapılması planlanıyor. İşte bu noktada bilim insanları başka bir konuya daha odaklandı. Uzun uzay görevlerinde insan sağlığının nasıl etkilendiği araştırılıyor. Merak edilen soruların cevaplarını mürekkep balıkları verebilir. İşte detaylar...

Hawaii Üniversitesinin deniz laboratuvarında yetiştirilerek UUİ'ye gönderilen kısa kuyruklu yavru mürekkep balıklarının, uzun uzay görevlerinde insan sağlığının nasıl etkilendiği üzerine yapılan deneylerde belirleyici olacağı bildirildi.

(NASA) araştırmacısı , mürekkep balıklarının ışık emisyonunu düzenlemeye yardımcı doğal bakterilerle ortak yaşama ilişkisi olduğunu söyledi.

Foster, "Astronotlar uzayda fazla zaman harcadıkça bağışıklık sistemleri çalışmaz hale geliyor. Mürekkep balıklarının uzayda nasıl bir değişime uğradığının anlaşılması, astronotların sağlık sorunlarının çözülmesine de yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

profesörü -Ngai da astronotların düşük yer çekimindeyken vücutlarının mikroplarla ilişkisinin değiştiğine dikkati çekti.

McFall-Ngai, "İnsanların mikroplarıyla ortak yaşama ilişkisinin düşük yer çekiminde bozulduğunu bulduk ve Jamie Foster bunun mürekkep balıklarında doğru çalıştığını tespit etti. Basit bir sistem olduğu için bu soruna neyin sebep olduğunun temeline inilebilir." dedi.

Bu ayın başlarında bir ikmal uçuşuyla UUİ'ye gönderilen kısa kuyruklu yavru mürekkep balıkları, temmuzda 'ya geri getirilerek incelemeye alınacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bilim insanları açıkladı! İnsanlar üzerindeki etkisi böyle bulunacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA