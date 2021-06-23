Delta varyantı alarmı

Dünya geneli:
Vaka sayısı 179 milyon 548 bini, can kaybı 3 milyon 889 bini aştı.
Dünya Sağlık Örgütü:
Yoksul ülkelere dağıtılan aşılar tükendi.
ABD:
Delta varyantı endişesi hakim.
İtalya:
Açık alanda maske kullanma zorunluluğu 28 Haziran'dan itibaren kalkıyor.
Küba: '
Abdala' isimli aşı yüzde 92,28 oranında etkinlik gösterdi.
Filipinler:
Devlet Başkanı Duterte, insanlara 'ya hapis ya aşı' seçeneği sundu.
Gürcistan:
Açık alanlarda maske kaldırıldı.
Hindistan:
24 saatte 42 bin 640 yeni vaka.
Fransa:
Vakalar 487'ye düştü.
Afrika:
Ölümler son 1 haftada yüzde 40 arttı.