Delta varyantı alarmı

Vaka sayısı 179 milyon 548 bini, can kaybı 3 milyon 889 bini aştı.Yoksul ülkelere dağıtılan aşılar tükendi.Delta varyantı endişesi hakim.Açık alanda maske kullanma zorunluluğu 28 Haziran'dan itibaren kalkıyor.Abdala' isimli aşı yüzde 92,28 oranında etkinlik gösterdi.Devlet Başkanı Duterte, insanlara 'ya hapis ya aşı' seçeneği sundu.Açık alanlarda maske kaldırıldı.24 saatte 42 bin 640 yeni vaka.Vakalar 487'ye düştü.Ölümler son 1 haftada yüzde 40 arttı.