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Giriş Tarihi: 23.6.2021

Delta varyantı alarmı

Delta varyantı alarmı
Dünya geneli: Vaka sayısı 179 milyon 548 bini, can kaybı 3 milyon 889 bini aştı.
Dünya Sağlık Örgütü: Yoksul ülkelere dağıtılan aşılar tükendi.
ABD: Delta varyantı endişesi hakim.
İtalya: Açık alanda maske kullanma zorunluluğu 28 Haziran'dan itibaren kalkıyor.
Küba: 'Abdala' isimli aşı yüzde 92,28 oranında etkinlik gösterdi.
Filipinler: Devlet Başkanı Duterte, insanlara 'ya hapis ya aşı' seçeneği sundu.
Gürcistan: Açık alanlarda maske kaldırıldı.
Hindistan: 24 saatte 42 bin 640 yeni vaka.
Fransa: Vakalar 487'ye düştü.
Afrika: Ölümler son 1 haftada yüzde 40 arttı.
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Delta varyantı alarmı
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