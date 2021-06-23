Fransa’da başörtülü seçim görevlisine skandal müdahale!

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Kabbouri, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, ağlayacak kadar adaletsizlik ve dışlanma hissettiğini belirtti. Beklemediği bu durumun kendisini derinden etkilediğini söyleyen Kabbouri, sandık başında görev yaparken de bir kadının "İslamcı" dediğini ve hakaret ettiğini aktardı.

Öte yandan, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) Ile-de-France bölgesi adayı Jordan Bardella'nın bölgesel seçimlerin ilk turunda oy vermek için gittiği Saint-Denis kentinde, başörtülü bir sandık görevlisi tarafından karşılanması medyada çokça konuşuldu.