Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 33 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

2 BİN 320 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 320 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 762 bin 322'e ulaştığı bildirildi.

33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 33 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 862'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 509'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 771 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 50 milyon 279 bin 619 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 32 milyon 677 bin 781'ine tek doz, 17 milyon 601 bin 838'ine ise iki doz aşı yapıldı.