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Giriş Tarihi: 23.6.2021

Hamilelik fotoğrafları bile sahte çıktı

Hamilelik fotoğrafları bile sahte çıktı
'da bir kadının tek doğumda 10 bebek dünyaya getirdiği iddiası, tamamen kurgu çıktı. 37 yaşındaki adlı kadının tek seferde 10 çocuk dünyaya getirdiği iddiası, büyük yankı uyandırmıştı. Dünya basınının geniş yer verdiği kadın hakkında şaşırtan bilgiler ortaya çıktı. Kadının, akrabalarından yardım almak için böyle bir yalana başvurduğu ve yardımı aldıktan sonra kayıplara karıştığı öğrenildi. Güney Afrikalı kadının hamilelik fotoğraflarının da düzmece olduğu belirtildi. Kadının, karnına çeşitli aparatlar koyarak şişliği artırdığı ve bu yolla insanları kandırdığı aktarıldı.
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Hamilelik fotoğrafları bile sahte çıktı
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