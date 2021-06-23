İngiltere’de koronavirüs vakalarında dramatik artış!

Cordery, "Grip ve solunum yolu virüsleri gibi kışın gördüğümüz tüm olağan unsurların yanı sıra kış boyunca daha fazla artış yaşarsak önemli bir zorlukla karşı karşıya kalacağımızdan gerçekten endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Imperial College Üniversitesi'nde görevli Epidemiyolog Profesör Neil Ferguson ise yaptığı açıklamada, artan vaka sayılarına oranla hastaneye yatış ve ölüm sayılarının düşük olduğunu belirterek, koronavirüs aşılarının insanları hastalıktan korumadaki yüksek etkinliğinin kanıtlandığını kaydetti. Ferguson, "AstraZeneca, Moderna veya Pfizer'dan iki doz aşı olmanın ciddi hastalıklara karşı yüksek düzeyde koruma sağladığı artık çok açık. İnsanlar aşı olduktan sonra yine enfekte olabilirler, fakat tek doz aşı bile enfeksiyona karşı yüzde 80-90 oranında koruma sağlıyor" dedi.