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Giriş Tarihi: 23.6.2021 13:56

güçleri ve 'te 23 Filistinliyi gözaltına aldı

AA
İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 23 Filistinliyi gözaltına aldı

güçlerinin işgal altındaki ve 'te 23 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, güçleri gece saatlerinde ve 'ün çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda Batı Şeria'da 22, Doğu Kudüs'te de 1 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltına alınlar arasında 16 ve 17 yaşlarında iki çocuk ile 2 eski tutuklunun bulunduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 23 Filistinliyi gözaltına aldı
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