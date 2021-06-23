Kapalı Maraş’a akın... 150 bin ziyaretçi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş
'a ziyaretçi akını yaşanıyor. Maraş, Kovid-19 salgını koşullarına ve KKTC'de bir süre uygulanan tam kapanma sürecine rağmen 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi. 8 Haziran 2021'de yapılan son düzenlemeye göre, Maraş'ın kamuya açık bölümleri 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ayrıca, Demokrasi Caddesi'ndeki eski Belediye Parkı
ve içindeki tesisler de yakında hizmete sunulacak.