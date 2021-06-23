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Giriş Tarihi: 23.6.2021

’a akın... 150 bin ziyaretçi

Kapalı Maraş’a akın... 150 bin ziyaretçi
() sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan 'a ziyaretçi akını yaşanıyor. Maraş, Kovid-19 salgını koşullarına ve KKTC'de bir süre uygulanan tam kapanma sürecine rağmen 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi. 8 Haziran 2021'de yapılan son düzenlemeye göre, Maraş'ın kamuya açık bölümleri 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ayrıca, Demokrasi Caddesi'ndeki eski ve içindeki tesisler de yakında hizmete sunulacak.
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Kapalı Maraş’a akın... 150 bin ziyaretçi
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