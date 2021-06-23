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Giriş Tarihi: 23.6.2021 16:25

'de sıcak temas: 'dan flaş çağrı...

AA
Karadeniz'de sıcak temas: Ukrayna'dan flaş çağrı...

'de sular ısınıyor. İngiliz gemisinin Rus karasularına yönelik sınır ihlali yaptığı gerekçesi ile Rus savaş gemisinden İngiliz destroyeri HMS Defender'a uyarı ateşi açıldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından NATO'ya işbirliği çağrısında bulundu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yaşanan krizin Ukrayna'nın pozisyonunun açık bir ispatı olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın 'de İngiliz savaş gemisine açtığı uyarı ateşi sonrasında Ukrayna ve NATO müttefiklerinin Karadeniz'de nitelikli iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

AÇIK BİR İSPAT!

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yaşanan krizin Ukrayna'nın pozisyonunun açık bir ispatı olduğunu ifade etti.

Karadeniz ve 'nde Rusya'nın provokatif eylemlerinin ve 'ı ilhakı ile silahlandırmasının Ukrayna ve müttefiklerine sürekli bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Kuleba, ülkesi ve NATO müttefiklerinin Karadeniz'de nitelikli iş birliğine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

, Karadeniz'de Rusya karasularına giren HMS Defender'a uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından işletilen, devlete ait bir Rus televizyon ağı Zvezda TV'de yer alan habere göre yerel saatle 11.52 sıralarında İngiliz HMS Defender savaş gemisi, Karadeniz'de Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın yakınlarına geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz savaş gemisinin 'Rusya karasularına' girdiği gerekçesiyle uyarıldığı ancak bu uyarılara yanıt alınamadığı ve Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemisinin yerel saatle 12.06 ve 12.08'de uyarı ateşi açtığını bildirdi. Bakanlık, ayrıca yerel saatle 12.19'da Su-24M tipi saldırı uçağının, HMS Defender'ın yakınlarına 'uyarı' amaçlı 4 adet OFAB-250 tipi bomba attığını duyurdu.

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Karadeniz'de sıcak temas: Ukrayna'dan flaş çağrı...
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