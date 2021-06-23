Koronavirüs aşıları Delta varyantına karşı etkili mi? Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı

Koronavirüs salgını birçok ülkede kontrol altına alınırken Ekim 2020'de Hindistan'da ortaya çıkan daha sonra Avrupa ve ABD'de de görülen Delta varyantı endişeye neden oldu. Delta varyantının ortaya çıkması ile 'Mevcut Covid-19 aşılar işe yarıyor mu?' sorusu merak konusu oldu. BioNTech kurucusu Uğur Şahin delta varyantı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.