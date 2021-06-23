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Giriş Tarihi: 23.6.2021 18:16

Kovid-19'un "Delta" varyantı bir ülkeye daha sıçradı

AA
Kovid-19'un Delta varyantı bir ülkeye daha sıçradı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha ölümcül ve hızlı yayılan türü olan Hindistan varyantı, Ukrayna'da da görüldü. Virüse yakalananların 66 yaşında bir anne ve 16 yaşındaki çocuğu olduğu belirtildi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov, TCN haber portalına yaptığı açıklamada, Rusya'dan dönmüş iki kişide Kovid-19'un Delta varyantının tespit edildiğini açıkladı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Virüse yakalananların 66 yaşında bir anne ve 16 yaşındaki çocuğu olduğunu belirten Danilov, hastanede tedavi gördüklerini ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

UKRAYNA'DA VAKA SAYILARI DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ

Danilov, Delta varyantının görüldüğü ülkelerle ulaşımın durdurulabileceğine dikkati çekti. Ülkede son haftalarda vaka sayıları düşüşe geçmiş ve 1000'nin altına düşmüştü.

Ukrayna'da son 24 saatte 835 kişide virüse rastlanırken toplam vaka sayısı 2 milyon 230 bin 977'ye ulaştı.

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Kovid-19'un "Delta" varyantı bir ülkeye daha sıçradı
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