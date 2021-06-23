Giriş Tarihi: 23.6.2021

Merkel ve Draghi'den AB'ye dikkat çeken çağrı ‘Türkiye yoksa ilerleyemeyiz’

İtalya Başbakanı Draghi ile ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Merkel, “Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatının yenilenmesinden yanayız. İkimiz de Türkiye ile işbirliği olmadan ilerleyemeyeceğimizi düşünüyoruz” dedi