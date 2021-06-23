Merkel ve Draghi'den AB'ye dikkat çeken çağrı ‘Türkiye yoksa ilerleyemeyiz’





"Bunun nasıl devam edeceğine dair bir perspektif açmalıyız" ifadesini kullanan Merkel, bundan dolayı da konunun zirvede ele alınacağını kaydetti. Merkel, "İkimiz de Türkiye ile iş birliği olmadan ilerleyemeyeceğimizi düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. İtalya Başbakanı Mario Draghi de Merkel'e katıldığını belirterek, Türkiye ile yapılan göç mutabakatının güncellenmesi gerektiği konusunda olumlu cevap verdi. Avrupa Birlği (AB) Komisyonu sözcülerinden Dana Spinant da zirvede "Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı sığınmacılara destek" konusunun da görüşüleceğini söyledi.