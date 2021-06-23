Merkel ve Draghi'den AB'ye dikkat çeken çağrı ‘Türkiye yoksa ilerleyemeyiz’

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan göç mutabakatının yenilenmesinden yana olduklarını açıkladı. Merkel, İtalya lideri Draghi ile Berlin'de yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.
"Yarın başlayacak olan AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile yapılan göç mutabakatının hızlı bir şekilde yeniden müzakere edilmesi için çaba sarf edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Merkel, zirvede Türkiye ile ilişkilerin görüşüleceğini anımsattı. Şansölye Merkel, Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi barındırdığına işaret ederek, Türkiye'ye desteğin sürmesi gerektiğini ifade etti.
"Bunun nasıl devam edeceğine dair bir perspektif açmalıyız" ifadesini kullanan Merkel, bundan dolayı da konunun zirvede ele alınacağını kaydetti. Merkel, "İkimiz de Türkiye ile iş birliği olmadan ilerleyemeyeceğimizi düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. İtalya Başbakanı Mario Draghi de Merkel'e katıldığını belirterek, Türkiye ile yapılan göç mutabakatının güncellenmesi gerektiği konusunda olumlu cevap verdi. Avrupa Birlği (AB) Komisyonu sözcülerinden Dana Spinant da zirvede "Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı sığınmacılara destek" konusunun da görüşüleceğini söyledi.
AB'DEN GÖÇMEN DESTEĞİ
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile toplantı yapan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen son günlerde Türkiye ile çok sayıda görüşme yaptıklarına işaret ederek "En son dün (önceki gün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm, AB Zirvesi'nde iklim, gümrük birliği ve göç mutabakatı görüşülecek" dedi.
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Başbakan Merkel’in sözü havada kaldı
Türkiye'de 3,7 milyon Suriyeli mülteci bulunduğunu belirten von der Leyen "Oradaki insanların bir perspektifi olmalı. Bu bizim için önemli. Bu konuyu konseyde gündeme getireceğim" dedi.