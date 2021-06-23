Pentagon’dan Afganistan açıklaması: Detaylar görüşüldü

Türkıye'nın Afganistan'da kalma ve Hamid Karzai Havalimanı'nı koruma konusunda üstleneceği misyon için açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby
, detaylar üzerinde konuşulduğunu kaydetti. Soruları yanıtlayan Kirby, ABD'nin tamamen çekilmesi konusundaki takvimin değişmediğini ifade etti. Kirby, "Türkiye, havalimanının korunması konusunda öncülük etmeyi kabul etti. Ancak halen detayları üzerinde çalışılıyor. Yapılması gereken daha çok iş var. Onlar, ABD ve uluslararası toplumdan bir destek almaları gerektiğini belirttiler. Bunun üzerine çalışıyoruz" dedi.
MÜZAKERELER SÜRÜYOR
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
arasındaki görüşmede, Kabil Havalimanı'nın korunması konusunda bir anlaşmaya varılıp varılmadığı sorusuna Kirby, bu görüşmenin geçen hafta NATO Zirvesi
marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden
arasında yapılan görüşmenin devamı olduğunu kaydetti. Muhabirin, "ABD Türkiye'ye bu konuda finansal veya lojistik destek vermeye hazır mı?" sorusuna Kirby, "Bu konuda çalışıyoruz. Tam olarak verilecek desteğin ne olduğunu henüz bilmiyoruz" dedi.