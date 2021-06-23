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Giriş Tarihi: 23.6.2021 08:43 Son Güncelleme: 23.6.2021 08:43

'da 6 büyüklüğünde

AA
Peru'da 6 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi 'da 6 büyüklüğünde meydana geldi.

Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 33 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, başkent Lima'ya bağlı Mala kentinin 33 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını, ayrıca herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediğini bildirdi.

"ATEŞ ÇEMBERİ"

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "" olarak da bilinen Pasifik Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

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Peru'da 6 büyüklüğünde deprem
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