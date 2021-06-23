Rusya Devlet Başkanı Putin’den NATO çıkışı! ‘Rahatsız ediyorsunuz’

Rusya'nın çabalarının, riskleri azaltmayı, öngörülebilirliği sağlamayı ve silah kontrolü alanı da dahil olmak üzere diyalog ve somut anlaşmalar yoluyla farklılıkları çözmeyi amaçladığını kaydeden Putin, "Siyasi irade ve uzlaşma isteğinin olumlu sonuç verebileceğine inanıyorum. Bunun açık bir kanıtı Rusya ve ABD'nin Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) 2026'ya kadar uzatılmasıdır." ifadelerini kullandı.

"ÖNERİMİZİ REDDETTİLER"

Rusya'nın sınırlarında NATO'nun askeri potansiyelini ve altyapısını geliştirmesinin rahatsız verici olduğunu belirten Putin, İttifakın gerilimi düşürme ve beklenmeyen olaylar riskini düşürme yönündeki Rusya'nın önerisini reddettiğini ifade etti.

Putin, "Rus tarafının yapıcı ilişkilerin ve sağduyunun geliştirilmesi arzusunun en sonunda galip gelmesini umuyor." şeklinde konuştu.