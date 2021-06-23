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Giriş Tarihi: 23.6.2021 14:16 Son Güncelleme: 23.6.2021 14:47

Son dakika: Rusya'dan savaş hamlesi! gemileri ateş altında!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Rusya'dan savaş hamlesi! İngiliz gemileri ateş altında!

Son dakika haberi… savaş gemisi, Karadeniz'de destroyeri HMS Defender'a uyarı ateşi açtı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hamlenin İngiliz gemisinin Rus karasularına yönelik sınır ihlali nedeniyle yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Rus savaş uçaklarının da kullanıldığı belirtildi.

Son dakika haberi… savaş gemisi, Karadeniz'de destroyeri HMS Defender'a uyarı ateşi açtı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hamlenin İngiliz gemisinin Rus karasularından çıkarılması yapıldığı yer alırken, savaş uçaklarının da kullanıldığı belirtildi.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Karadeniz'de savaş alarmı verildi. Rusya'dan gelen bir son dakika haberine göre Rus savaş gemisi, geçtiğimiz hafta İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan İngiliz savaş gemisine ateş açtı. Olay, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde meydana geldi.

Karadeniz'de Rusya kara sularına 3 kilometre yaklaşarak kuralları ihlal ettiği söylenen İngiliz destroyeri HMS Defender'a uyarı ateşi açıldığını bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, geminin Rus kara sularını terk etmesi için savaş uçaklarının da kullanıldığını duyurdu.

SON DAKİKA: Rus savaş gemisi Karadeniz'de İngiliz savaş gemisi HMS Defender'a uyarı ateşi açtı

Moskova'dan yapılan açıklamada, İngiliz Kraliyet Donanması destroyeri HMS Defender'a açılan uyarı ateşinin ardından bir Rus jetinin de, geminin rotasına bombalar bıraktığı ifade edildi. Rus Su-24 jetlerinin Kırım yakınlarındaki güzergaha 4 bomba bıraktığı belirlendi.

Rus cephesinden gelen açıklamada, "HMS Defender, Rusya Federasyonu sınırını aşması halinde silahların kullanılacağı konusunda uyarılmıştı. Uyarıya tepki vermedi" ifadeleri yer aldı.

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Son dakika: Rusya'dan savaş hamlesi! İngiliz gemileri ateş altında!
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