Son dakika: Rusya'dan savaş hamlesi! İngiliz gemileri ateş altında!

Karadeniz'de Rusya kara sularına 3 kilometre yaklaşarak kuralları ihlal ettiği söylenen İngiliz destroyeri HMS Defender'a uyarı ateşi açıldığını bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, geminin Rus kara sularını terk etmesi için savaş uçaklarının da kullanıldığını duyurdu.

SON DAKİKA: Rus savaş gemisi Karadeniz'de İngiliz savaş gemisi HMS Defender'a uyarı ateşi açtı

Moskova'dan yapılan açıklamada, İngiliz Kraliyet Donanması destroyeri HMS Defender'a açılan uyarı ateşinin ardından bir Rus jetinin de, geminin rotasına bombalar bıraktığı ifade edildi. Rus Su-24 jetlerinin Kırım yakınlarındaki güzergaha 4 bomba bıraktığı belirlendi.

Rus cephesinden gelen açıklamada, "HMS Defender, Rusya Federasyonu sınırını aşması halinde silahların kullanılacağı konusunda uyarılmıştı. Uyarıya tepki vermedi" ifadeleri yer aldı.

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