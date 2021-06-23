Son dakika: Yunanistan'ın provokatif Ege Denizi adımına Türkiye'den karşı hamle!

YUNANİSTAN'DAN PROVOKATİF ADIM

Yunanistan ise mutabakata uymayarak, bu sene için Moratoryum ile belirlenen dönemi de kapsayacak şekilde eğitim/tatbikat sahası ilan etti. Türkiye'nin, Moratoryuma saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen Yunanistan, ilan ettiği sahalarda Moratoryuma uyma yönünde bir değişiklik yapmadı.

TÜRKİYE İLAN ETTİ

Yunanistan'ın Moratoryumu ihlal eden uygulamalarını yakından takip eden Türkiye için mütekabiliyet çerçevesinde, aynıyla mukabele etmek zorunluluğu doğdu. Bunun üzerine Türkiye tarafından 22 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan seyir duyuruları ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan edildi.