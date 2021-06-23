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Giriş Tarihi: 23.6.2021

- Zirvesi eylülde

Türkiye-Afrika Zirvesi eylülde
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, -Bissau, ve tüm ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek için Afrika ülkelerinde ve 'de azim, kararlılık ve yol haritası olduğunu belirterek, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını izin verirse eylülde Türkiye-Afrika Birliği (Afb) Ortaklık Zirvesi'ni gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Gine-Bissau'nun Ankara Büyükelçiliği'nin açılış töreninde konuşan Çavuşoğlu, "Gine-Bissau Ankara Büyükelçiliği ilişkilerimize çok önemli katkılar sağlayacak" dedi. Gine-Bissau Devlet ve Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Toplulukları Bakanı da, "Türkiye'den her zaman büyük bir onur ve mutlulukla bahsediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son derece vizyoner bir kişiliğe sahip. Bütün platformlarda Afrika'yı savunuyor çünkü biz de (Cumhurbaşkanı Erdoğan) kendisi de biliyor ki gelecek Afrika'da" dedi. ANKARA
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Türkiye-Afrika Zirvesi eylülde
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