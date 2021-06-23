Ukrayna ve Gürcistan'dan Karadeniz'de iş birliği mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Karadeniz'de güvenlik alanında iş birliğini güçlendirmek istediklerini belirtti. Zelenskiy ve Zurabaşvili, Kiev'deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

"KARADENİZ GÜVENLİ BÖLGE OLMALIDIR"

Ukrayna ve Gürcistan'ın AB ve NATO üyeliği yolunda ortak amaçlarının olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Ukrayna ve partnerleri için en önemli görevlerden birisi Karadeniz'de güvenlik alanında iş birliğini pekiştirmektir. Karadeniz, denizcilik ve ticaret için güvenli bir bölge olmalıdır." diye konuştu.