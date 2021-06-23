Virüs yazılımcısı John McAfee hücresinde ölü olarak bulundu

İspanyol El Pais gaztesinden yer alan habere göre, ABD'li anti-virüs yazılımcısı John McAfee vergi kaçırma suçlaması nedeniyle tutulduğu İspanya'daki hücresinde ölü olarak bulundu. Geçtiğimiz günlerde ABD'ye iadesi onaylanan McAfee'nin ölümü bu gelişmenin hemen ardından oldu.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

McAfee'nin ölümü dünya basınında büyük yankı uyandırırken, yapılan ilk incelemelerin ardından intihar şüphesi üzerinden duruldu. John McAfee'nin ABD'de yargılanması durumunda 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyordu.

HAKKINDA SUÇLAMALARIN POLİTİK OLDUĞUNU ÖNE SÜRMÜŞTÜ

John McAfee, bu ay video-konferansla yapılan duruşmasında, kendisine yönelik suçlamanın politik amaçlı olduğunu ifade etmiş ve ABD'ye iade edilmesi halinde hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini belirtmişti.