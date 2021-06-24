AB liderleri zirve toplantısı için Brüksel'de

AB Konseyi binasında başlayan iki günlük zirvenin başında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderlerle bir araya geliyor.

AB Liderler Zirvesi'nin resmi gündem maddeleri arasında Kovid-19 ile mücadele, ekonomik kurtarma fonları, göç, Avro Zirvesi, Rusya ve Türkiye ile ilişkiler bulunuyor. Türkiye-AB ilişkileri, AB Liderler Zirvesi'nin akşam verilecek çalışma yemeğindeki dış ilişkiler bölümünde görüşülecek.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLER İÇİN YAPILACAK DESTEK ELE ALINACAK

Liderlerin, Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşmesinden sonra son durum, Türkiye ile AB arasındaki pozitif gündem kapsamında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türkiye'deki Suriyeliler için yapılacak desteği ele alması bekleniyor.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmaları için AB Konseyinin AB Komisyonuna yetki vermesi gerekiyor. AB tarafı, yetki verilmesi için teknik çalışmaların başladığını belirtiyor.

HAZIRLANAN PLAN SUNULACAK

Suriyelilere destek konusunda ise AB Komisyonu, liderlere hazırlanan planı sunacak. Planda yardımın miktarı ve kapsamına dair bilgiler bulunuyor. Suriyeliler için AB desteğinin AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Resmi gündemin dışında AB liderlerinin Belarus'un yanı sıra Macaristan'da kabul edilen ve 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan düzenlemeyi görüşeceği belirtiliyor. Birçok AB üyesinin tepki gösterdiği yasa nedeniyle Macaristan'ın AB Liderler Zirvesi'nde önemli yer tutması bekleniyor.