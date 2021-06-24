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Giriş Tarihi: 24.6.2021 11:39 Son Güncelleme: 24.6.2021 12:02

ABD'de korkunç olay! Çok katlı bina çöktü

İHA
ABD'de korkunç olay! Çok katlı bina çöktü

ABD'nin Florida eyaletinde çok katlı bir bina kısmen çöktü. Olay yerine polis, kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildiği ifade edilirken ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi paylaşılmadı.

ABD'nin Florida eyaletinde çok katlı bir bina kısmen çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Florida'da çok katlı bina kısmen çöktü | Video

KISMEN ÇÖKTÜ

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'te 88. cadde ve Collins Avenue yakınlarındaki çok katlı bir binanın kısmen çöktüğü bildirildi. Olay yerine polis, kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildiği aktarıldı. Miami-Dade İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, 80'den fazla kurtarma biriminin bölgede bulunduğu belirtildi.

Çökme sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Kurtarma ekipleri enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor.

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ABD'de korkunç olay! Çok katlı bina çöktü
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