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Giriş Tarihi: 24.6.2021 11:24

Afrika'daki 14 ülkede Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi

AA
Afrika'daki 14 ülkede Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'daki 14 ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edildiğini bildirdi.

DSÖ Afrika Bölge Ofisi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kıtada Kovid-19 salgınının hızlı şekilde yayıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti dahil 14 ülkede Kovid-19'un 'Delta' varyantı tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

HAFTALIK YÜZDE 20 ARTIŞ

DSÖ, Afrika'da vaka sayılarının haftalık yüzde 20 artış gösterdiğini kaydetti.

Zambiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Namibya ve Uganda, vaka sayısının en fazla arttığı ülkeler olarak sıralandı.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 300'e yaklaşırken kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 138 bini geçti.

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Afrika'daki 14 ülkede Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
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