Astronot başvurularında rekor sayı! 6 kişilik kontenjana binlerce kişi başvurdu

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) yeni astronotlar yetiştirmek için açtığı programa 22 binden fazla başvuru yapıldığı bildirildi.

İLGİ 3 KAT ARTTI

"Spacenews" internet sitesinde yer alan haberde, başvuru sayısının en son 2008'de düzenlenen programa kıyasla 3 kat arttığı belirtildi Yeni astronot sınıfında yer almak için 5 bin 419'u kadın 22 bin aday başvuru yaptı.