Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Astronot başvurularında rekor sayı! 6 kişilik kontenjana binlerce kişi başvurdu
Giriş Tarihi: 24.6.2021 13:39

Astronot başvurularında rekor sayı! 6 kişilik kontenjana binlerce kişi başvurdu

AA
Astronot başvurularında rekor sayı! 6 kişilik kontenjana binlerce kişi başvurdu

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, uzay programlarına olan ilgiyi de tarihin en yüksek seviyesine taşıdı. En yoğun ilgi gören kurumların başında gelen Avrupa Uzay Ajansı, açtığı astronot sınıfına gelen başvuru sayısıyla şoke oldu.

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) yeni astronotlar yetiştirmek için açtığı programa 22 binden fazla başvuru yapıldığı bildirildi.

İLGİ 3 KAT ARTTI

"Spacenews" internet sitesinde yer alan haberde, başvuru sayısının en son 2008'de düzenlenen programa kıyasla 3 kat arttığı belirtildi Yeni astronot sınıfında yer almak için 5 bin 419'u kadın 22 bin aday başvuru yaptı.

ESA'nın insan kaynakları uzmanları, başvuranlar arasından ilk etapta 1500 adayı psikolojik değerlendirme için çağıracak. Adaylar psikolojik değerlendirmenin ardından 4 aşamalı bir eleme sürecine tabi tutulacak.

Eleme sürecinin sonunda 4 ila 6 kişiden oluşması planlanan yeni astronot sınıfı belirlenecek.

ESA'da halen 2 Alman, 2 İtalyan, 1 İngiliz, 1 Fransız ve 1 Danimarkalı astronot görev yapıyor. ESA astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonunda dönüşümlü görev yapan ekiplerde yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Astronot başvurularında rekor sayı! 6 kişilik kontenjana binlerce kişi başvurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA