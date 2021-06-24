Cezayir Başbakanı, Cumhurbaşkanı Tebbun'a istifasını sundu

Cezayir Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un Başbakan Cerad'ı başkentteki Cumhurbaşkanlığı makamında kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, seçimin resmi sonuçlarının açıklanması üzerine Cerad'ın istifa mektubunu Cumhurbaşkanı'na ilettiği kaydedildi.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Cerad'ın istifasının kabul edildiği ancak yeni hükümet kurulana kadar hükümet işlerini devam ettireceği belirtildi.

Tebbun'un görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi zor bir süreçte görevini başarıyla yürüttüğü için Cerad'a teşekkür ettiği aktarıldı.

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerin dün akşam duyurulan resmi sonuçlarına göre 98 sandalye ile Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) birinci parti oldu. 407 sandalyeli Mecliste bağımsızlar 84, İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi 65, Demokratik Ulusal Birlik (RND) 58, Gelecek Partisi 48, Ulusal Bina Hareketi 39, Adalet ve Kalkınma Cephesi Partisi de 2 sandalye kazandı.