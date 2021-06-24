Filipinler'de askeri helikopter düştü!

Filipinler'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker hayatını kaybetti. Yarbay Maynard Mariano, 3'ü pilot 6 Hava Kuvvetleri personelini taşıyan S-70i Black Hawk helikopterin Manila'nın kuzeyinde Clark Hava Üssü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düştüğünü, helikopterdeki 6 personelin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

SORUŞTURMA BİTİNE KADAR BLACK HAWK HELİKOPTERLERİN UÇUŞLARINA İZİN VERİLMEYECEK

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ifade eden Mariano, soruşturma bitine kadar Black Hawk helikopterlerin uçuşlarına izin verilmeyeceğini söyledi.

Düşen helikopterin, Polonya'dan 2019'da alınan S-70i Black Hawk helikopterlerden biri olduğu belirtildi.