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Giriş Tarihi: 24.6.2021 15:43

Honduras'tan skandal adım! Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı

AA
Honduras'tan skandal adım! Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı

Latin Amerika ülkesi Honduras, Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Bu adımla Honduras, ABD, Guatemala ve Kosava'nın ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 4. ülke oldu.

Batı Kudüs'e taşınan büyükelçilik binasının açılışını, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez yaptı. Bu adımla Honduras, ABD, Guatemala ve Kosava'nın ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 4. ülke oldu

TRUMP KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANIMIŞTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra ABD'nin yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de düzenlenen resmi törenle açılmıştı.

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Honduras'tan skandal adım! Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı
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