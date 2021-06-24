İsrail polisinden gözaltı cinayeti! Filistinli genci böyle vurdular…

İsrail insan hakları kuruluşu, "arabasında oturan bir kişiye, gözaltına almaya çalışmaksızın öldürücü şekilde ateş açmanın gözaltı operasyonu değil kasıtlı bir şekilde cinayet olarak adlandırılabileceğini" ifade etti.

İsrail polisinin 'Gözaltına almaya çalışırken öldürüldüğünü' açıkladığı Filistinliyi sebepsiz yere vurmuş

İsrail polislerinin, Filistinli genci kurtarabilecekken kanlar içinde bırakarak olay yerinden ayrıldığı belirtilen açıklamada, bölge sakinlerinin çağrısı üzerine Filistin Kızılayına ait bir ambulansın yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine ulaştığı, genci hastaneye sevk ettiği ancak Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.