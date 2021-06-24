Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri McAfee’nin kurucusu hücresinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 24.6.2021

McAfee’nin kurucusu hücresinde ölü bulundu

McAfee’nin kurucusu hücresinde ölü bulundu
Vergi kaçırma suçundan 3 Ekim 2020'de Barselona'da yakalanarak Brians 2 Cezaevi'ne konulan antivirüs yazılımcısı John McAfee'nin (75) hücresinde ölü bulunduğu bildirildi. Yetkililer, McAfee'yi bulan güvenlik görevlilerinin hemen müdahale ettiklerini ancak faydalı olmadığını söyledi. McAfee'nin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmasa da intihar olasılığı üzerinde durulduğu bilgisi paylaşıldı. McAfee'nin, kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulunarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyordu.
ARKADAŞINA GÖNDER
McAfee’nin kurucusu hücresinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA