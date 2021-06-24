McAfee’nin kurucusu hücresinde ölü bulundu

Vergi kaçırma suçundan 3 Ekim 2020'de Barselona
'da yakalanarak Brians 2 Cezaevi
'ne konulan antivirüs yazılımcısı John McAfee
'nin (75) hücresinde ölü bulunduğu bildirildi. Yetkililer, McAfee'yi bulan güvenlik görevlilerinin hemen müdahale ettiklerini ancak faydalı olmadığını söyledi. McAfee'nin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmasa da intihar olasılığı üzerinde durulduğu bilgisi paylaşıldı. McAfee'nin, kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulunarak 23 milyon dolar
dan fazla para kazandığı ileri sürülüyordu.