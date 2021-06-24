Pentagon'un UFO raporu basına sızdı!

OBAMA: NE OLDUĞUNU GERÇEKTEN BİLMİYORUZ

Eski Başkan Barack Obama ise, Mayıs ayında katıldığı bir programda TV sunucusu James Corden'a "Göreve geldiğimde sordum: Uzaylı örneklerini ve uzay gemisini sakladığımız bir yerde laboratuvar var mı? Ve bilirsiniz, biraz araştırma yaptılar ve cevap 'hayır' oldu.Doğru olan şu ve gerçekten ciddiyim, gökyüzündeki nesnelerin görüntüleri ve kayıtları var ve bunların tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Nasıl hareket ettiklerini, yörüngelerini açıklayamıyoruz ... Ve bu yüzden, bilirsiniz, bence insanlar hala araştırmayı ve bunun ne olduğunu anlamaya çalışmayı ciddiye alıyor" dedi.